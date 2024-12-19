Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden İnegöl Belediyespor, geride kalan 14 maçta 4 galibiyet ve 15 puanla 9. sırada yer alıyor. Takım, Pazar günü İnegöl’deki sahasında rakibi Çerkezköy Voleybol Akademi’yi konuk etmeye hazırlanıyor.

İnegöl Belediyespor, 22 Aralık Pazar günü saat 13.00'te İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak Çerkezköy Voleybol Akademi maçına galibiyet parolasıyla çıkacak. Antrenör Vural Kökçe yönetimindeki takım, hazırlıklarını sürdürüyor ve seyircisinin desteğiyle zorlu karşılaşmadan galip ayrılmayı amaçlıyor. Puan sıralamasında geride olmalarına rağmen, galibiyet sayısında bir adım önde olan Çerkezköy Voleybol Akademi'yi yenerek, sıralamada yükselmeyi hedefliyor.

BAŞKAN TABAN’DAN MAÇA DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, zorlu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada ilçe halkını İnegöl’ün gençlerinden oluşan şehrin takımına destek vermeye davet etti. Son haftalarda elde edilen galibiyetlerle güzel bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Başkan Taban, 15’inci haftada Pazar günü Çerkezköy Voleybol Akademinin misafir edileceğini hatırlatarak “İlçe halkımızı Kapalı Spor Salonunda takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnegöl Belediyespor sadece şehrin gençleriyle, alt yapı sporcularıyla mücadele eden bir takım. Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Aynı zamanda bu kadrolarla başarılar elde etmek” dedi.