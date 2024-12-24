İl genelinden 10 kulüpten 320 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı da antrenör Tarık Şeker liderliğinde 36 sporcu ile katılım sağladı. İnegöllü sporcular, üstün performans sergileyerek 21 madalya ile yarışmayı tamamladı ve İnegöl’e büyük bir başarıyla döndü.

7 BİRİNCİLİK, 7 İKİNCİLİK, 7 ÜÇÜNCÜLÜK İLE DÖNDÜLER

İnegöl Belediye Spor Kulübü oryantiring takımı, yaş kategorilerinde kürsüye ambargo koydu. Bursa İl Birinciliği Yarışmasını 21 madalyayla tamamlayan genç sporcular toplamda; 7 birincilik, 7 ikincilik ve 7 üçüncülük madalyası kazanmayı başardı. Adeta birbirleriyle yarışır hale gelen sporcular, yarışmaya damgasını vurdu.