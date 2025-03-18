Törenler sabah saat 09.30’da Garnizon Şehitliği’nde başladı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve İnegöl Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından dualarla devam etti. Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler, Kuran-ı Kerim okunarak rahmetle anıldı. Tören sonunda şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Zaferin 110. yılına özel gösteriler, Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nde yapıldı. Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programda, Çanakkale temalı türkü dinletisi ve “18 Mart/Son Yoklama” adlı gölge oyunu sahnelendi. Gösteriler büyük ilgiyle izlendi.

İnegöl Belediyesi ise, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılına özel hazırladığı yapay zeka destekli video gösterimiyle şehitlerimizi andı. İnegöllü 397 vatan evladının Çanakkale'deki mücadelesini anlatan video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.