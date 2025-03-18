BASKF Başkanı Çetin Yıldız’ın olağan genel kurul toplantısında üyelerine verdiği özel indirimli anlaşma sözlerinden biri gerçekleştirildi. BASKF ilk etapta Bursa’nın önemli sağlık kuruluşlarından olan Doruk Sağlık Grubu ile indirim anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, federasyona bağlı tüm amatör spor kulüplerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri, idari ve teknik heyetleri, futbolcuları ve birinci derece yakınları (anne, baba, eş ve çocuklar) E-kart kayıt linkine kayıt oldukları takdirde, 01 Temmuz 2025 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yüzde 30 indirimden faydalanabilecek.

Yapılan anlaşmanın ardından bir konuşma yapan BASKF Başkanı Çetin Yıldız, “Bursa ve ilçelerinde toplamda 100 bini yakın sporcu kardeşimiz resmi müsabakalara çıkıyor. Onların sağlığı bizler için önemli. Uzun süreden beri özellikle sağlık alanında indirim anlaşmaları yapmayı planlıyorduk. Bu konuda çeşitli sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçtik. Bizlere Doruk Sağlık Grubu önemli bir indirim sağladı. Bu indirimden 100 bine yakın sporcumuzun dışında spor kulüplerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri, idari ve teknik heyetleri, futbolcuları ve birinci derece yakınları yararlanabilecek. Biz bu anlaşma gereği 500 bine yakın insanın daha ekonomik sağlık hizmeti almasını hedefliyoruz. Bu nedenle Doruk Sağlık Grubuna teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE İNDİRİMLER NELER?

Başkan Çetin Yıldız ayrıca yapılan anlaşma gereği indirim uygulanacak hizmetleri de açıkladı. Buna göre sisteme dahil olanlar muayenelerde %30, Laboratuvar işlemlerinde %25 indirim alacaklar. Sporcu muayeneleri, çocuk kardiyoloji doktorları tarafından yapılacak. Yine sporcu sağlık raporuna özel indirim uygulanacak. 2025 yılı boyunca sporcuların ve teknik heyetin bilinçlenmesi amacıyla seminerler ve konferanslar düzenlenecek. Federasyon sağlık ekibine Acil İlk Yardım Çantası ve Acil İlk Yardım Yeleği hediye edilecek.

ÖZEL AYRICALIKLAR GELİYOR

Anlaşma kapsamında federasyona bağlı tüm amatör spor kulüpleri başkanları, yöneticileri, idari ve teknik heyetleri ile sporcular ve birinci derece yakınları, Do Spa Termal hizmetlerinden %10 indirimle faydalanabilecek. Günübirlik havuz kullanımı, aile banyosu, medikal masaj ve Doruk Spa Special masaj, doktor balık terapisi, ayak detoksu ile tüm vücut kil bakımı yaptırılabilecek.

ÖZEL DURUMLAR VE HASTANE HİZMETLERİ

Yine anlaşma gereği ameliyat, doğum ve cerrahi müdahalelerde kullanılan ilaçlara eczane fiyatı uygulanacak. Ayrıca ameliyat veya medikal yatışlarda, hastane yönetimi ve doktor onayıyla indirim sağlanabilecek.