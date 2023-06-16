Orhaniye mahallesinde boşanmakta olan eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli Ümit Ü., ortaokul çağındaki kızının karne törenine gelince polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 3 gün önce saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Türker Sokak’ta meydana geldi. Ümit Ü., boşanma aşamasında olduğu 2 yıllık eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu. Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Ü. yanındaki bıçakla eşini kalçasından bıçakladı.

Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ümit Ü. otomobiline binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasemin Ü., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralı tedavinin ardından taburcu oldu.

Firari olan Ümit Ü., Kemalpaşa mahallesinde Altı Eylül ortaokulunda eğitim gören kızı Elif'in karne törenine geldi. Polis ekipleri, okul girişinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinden kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yakalanan şüpheli Ümit Ü. Sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı; "karım olacak o kadın beni ihlal suçundan dolayı sürekli ceza evine attırmaktadır. Beni içeri attırıp fabrikanın güvenliği ile telefon görüşmeleri çıkartırdım 10 buçuk ay boyunca gününü gün etmektedir şimdide yeni sevgilisi ile yakaladım ve suçunu bastırmak için milleti galeyana getirmek istemiş bana saldırmıştır. Kızımızı sürekli dövmek ilgilenmemek vede sevgilisinin yanına götürmeyen çocuğun psikolojisini bozmuştur. Kızımı kendi himayem altına alıp okula yazdırdım simdi çocuk üzerinden bni ceza evine attırmaya çalışmaktadır sorarım sana ve bu haberi yapanlara yasemin Ü. yani benim kızımı döverken beni aldatırken neredeydiniz şimdi ben vatan haini dimi asın lan beni o zaman"

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