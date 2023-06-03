Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Huzur sokakta meydana geldi. Sokak üzeride seyir halinde olan sürücü Yusuf D. Yönetimindeki 16 KJ 177 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Arda Ç. Yönetimindeki 16 AED 981 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile araçtaki yolcular Damlanur İ. Ve Enes K.(17) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.