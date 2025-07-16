İki yıl önce hayatını kaybeden Doktor Mahmut Kavder’in anısına, Başhekim Yardımcısı Ali Can tarafından dikilen muz fidesi zamanla büyüyerek ağaç haline geldi. Bu yıl ilk kez meyve veren muz ağacı, hem hastane personelinin hem de ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Hastane bahçesinde muz yetişmesini beklemediklerini belirten bazı vatandaşlar, manzarayı ilgiyle izledi. Tropikal iklim meyvesi olan muzun İnegöl’de meyve vermesi, bölgedeki iklim değişikliklerine dair yorumlara da yol açtı.

Başhekim Yardımcısı Ali Can, “Merhum meslektaşımız Mahmut Kavder’in hatırasını yaşatmak için diktiğimiz bu fidanın bugün meyve verdiğini görmek bizleri hem duygulandırdı hem de sevindirdi” dedi.