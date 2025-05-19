Yangın saat 20.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkında park halinde olan 16 AHS 595 plakalı otomobilde meydana geldi. Aracın motor kısmından dumanlar ve alevler çıktığını gören vatandaşlar, çevredeki sürücülerden yardım istediler. O sırada Acilde bulunan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yangın tüpleri ile araçtaki yangına müdahale ettiler. Ekipleri müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürülen aracı kontrol ettiler. Aracın motor kısmında hasar meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar daha kısa süreli panik yaşadılar.

Muhabir: Şerife öz