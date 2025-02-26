Kamp boyunca çadır kurma, doğa şartlarında hayatta kalma, 10 kilometrelik gece koordinasyon yürüyüşü, hava hattı kurma ve yüksekten yaralı kurtarma gibi kritik eğitimler gerçekleştirildi. Gerçek afet senaryoları üzerinden uygulamalı çalışmalar yapılarak, zorlu hava ve arazi koşullarında operasyon yürütme becerileri pekiştirildi.

"Ekip Dayanışması Sayesinde Tüm Zorlukların Üstesinden Geldik"

Dernek Başkanı Ömer Gürkan, kamp süresince katılımcıların ekstrem soğuklara karşı mücadele ederken ekip dayanışmasının önemini bir kez daha deneyimlediğini belirtti. Gürkan, özellikle gece yapılan 10 kilometrelik koordinasyon yürüyüşünün hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılığı test ettiğini vurguladı.

Kampın en önemli tatbikatlarından biri ise yüksekten yaralı kurtarma oldu. Bu kapsamda ip sistemleri ve sedye kullanılarak bir yaralının güvenli tahliyesi sağlandı.

Arama kurtarma ekiplerinin sahadaki yetkinliklerini artırmak ve afetlere en iyi şekilde hazırlanmak adına bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade eden Gürkan, "Amacımız, ekip üyelerimizin her türlü doğal afet ve acil durum karşısında profesyonel bir şekilde hareket edebilmelerini sağlamak." dedi.

"Toplumun Afetlere Karşı Direncini Artırmaya Devam Edeceğiz"

İNDAK olarak yalnızca kendi ekiplerini değil, toplumun her kesimini afetlere karşı bilinçlendirmek ve eğitmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Gürkan, önümüzdeki dönemde de eğitim ve tatbikatların süreceğini açıkladı.

Kamp sürecinde özveriyle görev yapan tüm ekip üyelerine teşekkür eden Gürkan, “Gelecek etkinliklerimizde daha fazla gönüllüyü aramızda görmekten mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.