Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde seyir halinde olan Kenan K.(48) yönetimindeki özel halk otobüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen Maryam K.'ya (64) çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yol üzerinde üst geçit olmasına rağmen yayaların karayolundan geçmeye çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT