Kongre sonrası kırsal ve merkez mahalle teşkilatlarını ziyaret eden AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı, Ramazan ayı boyunca süren Gönül Sofrası programlarıyla hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaşıyor.

Bereketi Paylaşıyoruz

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Ramazan ayında teşkilatın tüm kademeleriyle sahada olduğunu vurgulayarak, “Şehrimizin dört bir yanında hane hane hemşehrilerimizle Gönül Sofrası’nda buluşuyor, bu mübarek ayın bereketini hep birlikte yaşıyoruz.” dedi.

Kardeşliğimizi Çoğaltıyoruz

Durmuş, “Bu sofra, muhabbetin ve kardeşliğin sofrası. Teşkilatımızla birlikte hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyor, her selamda muhabbeti, her duada kardeşliğimizi çoğaltıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gönülden gönüle kurulan bağlar, hemşehrilerimize hizmet yolunda en güçlü köprüdür.” ifadelerini kullandı.

Her Hanede, Her Gönülde Varız

“İnegöl’ümüzün bir ucundan diğer ucuna, teşkilatımızın tüm kademeleriyle her hanede, her gönülde varız. Biz, aynı duaya amin diyen, aynı Gönül Sofrası’nda birleşen büyük bir aileyiz. İftar sofralarında ve teravih namazlarında hemşehrilerimizle bir araya geliyor, çaldığımız her kapıda muhabbetle karşılanıyor, bereket dolu bir Ramazan ayı geçiriyoruz.”

“Teşkilatımıza Teşekkür Ediyorum”

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, programlarda emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, “Gönülden gönüle kurduğumuz bu sofralarda bizleri en güzel şekilde karşılayan hemşehrilerimize ve özverili çalışmalarıyla sahada olan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Merkezimizin öncülüğünde, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla tüm il ve ilçelerde Gönül Sofrası programlarını gerçekleştiriyor, Ramazan’ın ruhunu hep birlikte yaşıyoruz.” dedi.