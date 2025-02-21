İnegöl merkez ve kırsalında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle hayat adeta felç oldu. Özellikle gündüz saat 08:30’dan itibaren etkisini gösteren kar yağışı kısa sürede yolları beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinde fabrikalarına araçlarıyla giden vatandaşlar ile servis araçları ve tır şoförleri büyük bir sürprizle karşılaştı. Hamzabey OSB ışıkları ile ikinci OSB arasındaki bölgede çok sayıda aracın kayarak yolun kenarlarına battıkları görüldü. Durumu ihbar alan jandarma ekipleri bölgede yeni kazaların yaşanmaması için bölgede çeşitli önlemler aldı. Binek araçlarla zincirsiz araçların geçişine tamamen izin verilmeyen bölgede dönüş için ise kısmi yasak getirildi.

2. OSB’de yolların açılana kadar yasağın devam etmesi bekleniyor. Yetkililer mümkün oldukça araçlarla ikinci OSB bölgesine gidilmemesi uyarısında bulundu.

Yine Alanyurt-Hamzabey arasındaki mesafede de bazı büyük araçların yoğun kar nedeniyle yolda kaldıkları görüldü.