Yapılan duyuruda, "İlimizde görülen şap hastalığı nedeniyle 13.02.2025 tarihine kadar Hayvan Pazarı kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, bölgedeki hayvan yetiştiricilerinden bu süre zarfında gerekli önlemleri alarak hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve hayvan hareketliliğini en aza indirmelerini istedi.

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlarda ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. İnegöl Belediyesi'nin bu tedbiri, hastalığın yayılmasını engellemek ve hayvancılık sektöründe oluşabilecek zararların önüne geçmek amacıyla alındı.