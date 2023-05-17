Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hayvan Pazarında kurbanlık satışı yapmak için 60 metrekarelik kotraların kiralama işlemi devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarına Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satıcılarının ilgisi yoğun oldu. Alibeyköy kırsal mahallesi bölgesinde oluşturulan ve bu yıl üçüncü bayramına hazırlanan İnegöl Hayvan Pazarı'nda kotra ihalesinin ardından 60 metrekarelik kurbanlık satış kotralarının kiralama işlemi sürüyor.

İnegöl Hayvan Pazarında kurbanlık hayvan satış yeri kiralama işlemi geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Çoğunluğu sarılan kotraların kalanlarının kiralama işlemleri ise Ek Hizmet Binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünde devam ediyor. Kotra kiralamak isteyen vatandaşlar başvurarak buradan kotra kiralayabiliyor.

PAZARA GİRİŞ 5 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

5 Haziran 2023 Pazartesi günü itibariyle hayvan girişinin başlayacağı İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında kurbanlık satıcılarının bu tarihten önce pazara giriş yapmasına müsaade edilmeyecek. 02 Temmuz’da da kotralar boşaltılarak idareye teslim edilecek.