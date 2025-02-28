İnegöl İlçe Tarım Müdürü tarafından yapılan açıklamaya göre, çiftçiler ve tarımsal üretim yapan tüzel kişiler, 11 Nisan 2025 tarihine kadar Bursa İl Müdürlüğü'ne başvurularını elden teslim edebilecek.
Kimler Başvurabilir?
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemlerine (ÇKS/TÜKAS) kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler destekten faydalanabilecek. Başvuruda bulunabilecek yatırım konuları ise şunlar:
- Tarla içi damla sulama sistemi
- Tarla içi yağmurlama sulama sistemi
- Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi
- Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi
- Lineer veya Center Pivot sulama sistemi
- Tamburlu sulama sistemi
- Güneş enerjili sulama sistemi
- Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri
- Akıllı sulama sistemleri
Şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan kolektif, limited veya anonim şirket statüsünde olmaları ve ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi halinde tüzel kişilik olarak başvuruda bulunabilecek.
%50 Hibe Desteği Sağlanacak
Başvurular birden fazla parsel ve yatırım konusunu içerebilirken, hibeye esas mal alım tutarı 10 milyon TL'ye kadar olan projelere %50 hibe desteği sağlanacak (KDV hariç).
Detaylı Bilgi İçin Başvurular Alınıyor
Destek programıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen yatırımcıların İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurabileceği belirtildi.