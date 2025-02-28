İnegöl İlçe Tarım Müdürü tarafından yapılan açıklamaya göre, çiftçiler ve tarımsal üretim yapan tüzel kişiler, 11 Nisan 2025 tarihine kadar Bursa İl Müdürlüğü'ne başvurularını elden teslim edebilecek.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemlerine (ÇKS/TÜKAS) kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler destekten faydalanabilecek. Başvuruda bulunabilecek yatırım konuları ise şunlar:

Tarla içi damla sulama sistemi

Tarla içi yağmurlama sulama sistemi

Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi

Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi

Lineer veya Center Pivot sulama sistemi

Tamburlu sulama sistemi

Güneş enerjili sulama sistemi

Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri

Akıllı sulama sistemleri

Şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan kolektif, limited veya anonim şirket statüsünde olmaları ve ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi halinde tüzel kişilik olarak başvuruda bulunabilecek.

%50 Hibe Desteği Sağlanacak

Başvurular birden fazla parsel ve yatırım konusunu içerebilirken, hibeye esas mal alım tutarı 10 milyon TL'ye kadar olan projelere %50 hibe desteği sağlanacak (KDV hariç).

Detaylı Bilgi İçin Başvurular Alınıyor

Destek programıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen yatırımcıların İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurabileceği belirtildi.