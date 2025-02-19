Daha önce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayamayan dernek, bu özel günü telafi etmek adına 21 Şubat'ta Moda Angel Balo Salonu'nda yemekli bir eğlence organize ediyor. İZED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peynirci'nin öncülüğünde gerçekleşecek gece, engelli bireylerin daha iyi şartlara kavuşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Bilet fiyatı 300 TL olarak belirlenen etkinliğe katılmak isteyenler, biletlerini girişte temin edebilecek.

İnegöllü iş insanlarına destek çağrısında bulunan İZED, engelli bireyler için düzenlenen bu özel etkinliğe herkesin katılımı bekliyor.