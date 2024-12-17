İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 13 Suriye uyruklu şahsı yakaladılar.

13 şahsa ülkeye kaçak yollarla girdikleri için 300 Bin TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri Cerrah mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu şahısların olduğunu tespit ettiler. Şahıslar yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındılar.

Yapılan incelemede kaçak göçmen oldukları tespit edilen 13 şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildiler.

300 BİN CEZA

13 şahsa ülkeye kaçak yollarla girdikleri için 300 Bin TL cezai işlem uygulandı.