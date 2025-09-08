İnegöl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekipleri ile Merkez Karakol komutanlığı ekipleri Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde bir şahsın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, O.A.(25) isimli şüpheliyi takibe aldı. Takip sırasında şüpheli ekiplerce yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 63 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK