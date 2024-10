İnegöl Kadın Platformu, bugün düzenlediği basın açıklaması ile kadınların yaşadığı şiddet ve güvensizlik ortamına dikkat çekti. İnegöl Eğitim Sen Kadın Sekreteri Gül Taş, açıklamasında ünlü yazar Yaşar Kemal'in sözlerine atıfta bulunarak, "Bu ülkede dört şey olmayacaksın: Kadın, çocuk, ağaç, sokak hayvanı" ifadelerini kullandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli basın emekçileri, değerli dostlar;

Bu ülkede dört şey olmayacaksın

Kadın,çocuk,ağaç,sokak hayvanı

diyor Yaşar KEMAL

Öfkemizle, isyanımızla, can güvenliğimizin olmadığı, sokaklarında özgürce dolaşamadığımız, her birimizin yarın maktul listesinde adımızın olup olmayacağı kaygısıyla yaşadığımız bu ülkenin sokaklarındayız yine!

Acımız da öfkemiz de isyanımız da büyüyor!

Bugün yine katilleri, tecavüzcüleri, tacizcileri koruyan, aklayan ve cezasızlık politikalarıyla ödüllendirenlere karşı yine sokaktayız. Haklarımızı geri almak için her gün her an direnmeye ve mücadele etmeye devam ederken, gerici çetelerle sarmaladığınız her alanı geri alacağız.

Günlerdir ülkenin her şehrinde sokaklarda, kampüslerde, alanlarda, iş yerlerimizde oldukça meşru tek talebimizi dile getiriyoruz: Yaşam hakkımız korunsun, evlerimizde işyerlerimizde sokaklarda güvende yaşayabilelim yani YAŞAYALIM

Bir kişi daha eksilmek istemediğimiz için, hayatlarımızdan endişe duymadan özgürce yaşamak istediğimiz için hep bu sokaklarda olduk/olacağız.

Bu ülkede kadınlar ve çocuklar öldürülmesin, şiddetten azade yaşayabilsin istiyoruz. Yasa koyucular toplumsal cinsiyete dayalı bir anlayışla hepimizi şiddetten koruma ve yaşam hakkını sağlama yükümlülüğünü yerine getirsin diyoruz.

Toplumun hemen her kesiminden yükselen İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR! şiarına kulak tıkayarak içinde bulunmayı sürdürdüğü kadın düşmanlığına son vermesini, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler yaparak hayata geçirmesini istiyoruz: Kadın ve çocuk düşmanı ceza hukukunun değişmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Bir kez daha toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan bir müfredat istiyoruz. Her kız çocuğunun hayallerine ulaşabilmesi, ayrımcılığa uğramadığı bir ülkede yaşayabilmesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Katlinde payınız olan kadınların yaşayamadığı her dakikası için düzeninize bir darbe daha vuracağız. Mücadelemiz özgürce yaşadığımız, sokaklarda güvenle yürüyebildiğimiz, evlerden, iş yerlerinden, kampüslerden tacizcileri, katilleri yok edeceğimiz güne kadar sürecek.

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMAMIZ! "