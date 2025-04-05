Tartışmalı hakem kararları ile Uşakspor’u elinden kaçıran İnegöl Kafkasspor, küme düşme hattında ki Beykoz İshaklıspor’un lider Muğlaspor’u 2-0 mağlup durumdayken 3-2 yenmesi ile yeniden düşme tehlikesi yaşamaya başladı.

Rakibine oranla kalan haftalarda zorluk derecesi daha fazla olan takımlarla karşılaşacak olan İnegöl ekibi, 5 puanlık farkı korumak için bu hafta İnegöl’de oynanacak olan Tire 2021 FK’yı mutlak yenmek zorunda.

TİRE 2021 FK NASIL BİR TAKIM?

Grupta son haftaların en iyi çıkış yapan ekiplerinden biri olan Tire2021 FK Ligde oynadığı 26 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 36 puan toplayarak play-off hattına sadece 3 puan uzaklıkta bulunuyor.

Ligde aldığı 9 galibiyetin 4’ünü son 5 haftada alan ekip, 7 maçtır ise rakiplerine yenilmiyor.

İzmir temsilcisi bu sezon deplasman maçlarında topladığı puanlarla dikkat çekiyor. Ligde ki 9 galibiyetin 6’sını deplasmanlarda alan ekip, konuk olduğu 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İNEGÖL KAFKASSPOR-TİRE2021 MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig 2. Grup 27. Hafta mücadelesinde İnegöl Kafkasspor- Tire 2021 FK arasında ki karşılaşma 6 Nisan Pazar günü saat 15.00’de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak.