Tartışmalı hakem kararları ile Uşakspor’u elinden kaçıran İnegöl Kafkasspor, küme düşme hattında ki Beykoz İshaklıspor’un lider Muğlaspor’u 2-0 mağlup durumdayken 3-2 yenmesi ile yeniden düşme tehlikesi yaşamaya başladı.

Rakibine oranla kalan haftalarda zorluk derecesi daha fazla olan takımlarla karşılaşacak olan İnegöl ekibi, 5 puanlık farkı korumak için bu hafta İnegöl’de oynanacak olan Tire 2021 FK’yı mutlak yenmek zorunda.

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TİRE 2021 FK NASIL BİR TAKIM?

Grupta son haftaların en iyi çıkış yapan ekiplerinden biri olan Tire2021 FK Ligde oynadığı 26 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 36 puan toplayarak play-off hattına sadece 3 puan uzaklıkta bulunuyor.

Ligde aldığı 9 galibiyetin 4’ünü son 5 haftada alan ekip, 7 maçtır ise rakiplerine yenilmiyor.

İzmir temsilcisi bu sezon deplasman maçlarında topladığı puanlarla dikkat çekiyor. Ligde ki 9 galibiyetin 6’sını deplasmanlarda alan ekip, konuk olduğu 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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İNEGÖL KAFKASSPOR-TİRE2021 MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig 2. Grup 27. Hafta mücadelesinde İnegöl Kafkasspor- Tire 2021 FK arasında ki karşılaşma 6 Nisan Pazar günü saat 15.00’de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak.

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Kaynak: ÖZNUR DEDE