Kaymakam Eren Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taşınma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bazı birimlerin yeni binada faaliyete geçtiğini duyurdu.

Yeni binada hizmet vermeye başlayan birimler şu şekilde sıralandı:

• Kaymakamlık Birimleri

• Nüfus Müdürlüğü

• Sosyal Hizmet Merkezi

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

• Açık Kapı

Kaymakam Arslan, arşiv yoğunluğu nedeniyle taşınma süreci biraz daha uzun süren Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Milli Emlak Şefliği birimlerinin de en kısa sürede yeni binada hizmet vermeye başlayacağını belirtti.