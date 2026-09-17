

İNEGÖL, BURSA GENELİNDE 4. SIRADA

ORC Araştırma tarafından 10-14 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa’nın 17 ilçesinde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Performans Ölçümü araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada belediye başkanlarının hizmet kalitesi, ulaşılabilirlik ve iletişim, talep ve sorunlara çözüm üretme, şeffaflık ve güven, kent yaşamına katkı ve genel yönetim performansı gibi kriterler üzerinden memnuniyet düzeyleri ölçüldü.

Araştırmanın İnegöl açısından dikkat çeken sonucu ise Belediye Başkanı Alper Taban’ın yüzde 56,5 genel memnuniyet oranıyla Bursa ilçeleri arasında 4. sırada yer alması oldu.

YENİDEN ADAY OLSA OY DESTEĞİ YÜZDE 47,23

Araştırmada Alper Taban’ın 2024 Yerel Seçimleri’ndeki oy oranı yüzde 43,33 olarak gösterilirken, “Yeniden aday olsa oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 47,23 olarak ölçüldü.

Bu sonuç, 2024 yerel seçimindeki oy oranına göre 3,90 puanlık artış anlamına geliyor.

BURSA SIRALAMASINDA İZNİK İLK SIRADA

Araştırmada genel memnuniyet oranlarına göre Bursa’daki ilk 5 belediye başkanı ve sonuçları şöyle sıralandı:

Sıra İlçe / Başkan Memnuniyet

1 İznik – Kağan Mehmet Usta %59,7

2 Yıldırım – Oktay Yılmaz %57,4

3 Mustafakemalpaşa – Şükrü Erdem %57,1

4 İnegöl – Alper Taban %56,5

5 Kestel – Ferhat Erol %55,0

ARAŞTIRMAYA 9 BİN 600 KİŞİ KATILDI

ORC’nin paylaştığı bilgilere göre araştırma, Bursa’nın 17 ilçesinde toplam 9 bin 600 katılımcıyla gerçekleştirildi. Sonuçlar, belediye başkanlarının genel memnuniyet düzeylerine ilişkin araştırma kapsamında elde edilen verileri yansıtıyor.

Kaynak: ORC Araştırma