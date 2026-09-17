Yenice OSB Bölge Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen temel atma törenine Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Alper Taban, Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Taşkesen, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Yenice OSB Başkanı Nedim İncebay ile davetliler katıldı.

“BUGÜNE KADAR DEVLETİMİZİN İMKANLARI VE BU ORTAK ÇALIŞMA SAYESİNDE BİRÇOK İŞE İMZA ATTIK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Yenice OSB Başkanı Nedim İncebay, “Bugün burada bir yatırımın temelini atıyoruz. Yenice Organize Sanayimizin geçmişinden bahsetmek istiyorum. Burası bir dönem belde belediyesi sınırlarında gelişen yeni sanayi bölgesiydi. Kamu kurumlarımızın, İnegöl belediyemizin, Ticaret ve Sanayi odamızın ve sanayicilerimizin katkılarıyla başlatılan ıslah süreciyle beraber 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bölgemiz 2017 yılında organize sanayi bölgesi statüsü kazandı. Bölgemiz ıslah sürecinden geldiği için elektrik, su ve doğal gaz satışı gibi bir yerimiz yok. Dolayısıyla imkanlarımız kısıtlı, ihtiyaçlarımız kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle ve sanayimizle birlikte çalışarak karşılıyoruz. Bugüne kadar devletimizin imkanları ve bu ortak çalışma sayesinde birçok işe imza attık. Bunun bir örneği, 5 yıl önce yoğun bir yağışta, sanayi bölgemizde bir fabrikamızda sel bastı, fabrika sular altında kaldı. Bunu biz Bursa Büyükşehir Belediyemizle beraber İnegöl Belediyemizle beraber burada kapalı bir kanal yapıp bu sorunu çözdük. Bir diğeri de trafo izleme merkezimiz. O da yine devletimizin ve organize sanayimizin katkılarıyla hizmete açıldı. Bugün temelini atacağımız itfaiye acil müdahaleler Yeni Organize Sanayi Bölgesi idari binamızın yeni bir birlik ve beraberliğin bir sonucudur. Ambulansımızı bir fabrika sahibi arkadaşımız alacak. Acil sağlık hizmetlerini ilçe sağlık müdürlüğümüz, itfaiye biriminin Bursa Büyükşehir Belediyemizin itfaiye daire başkanlığı, Yeni Organize Sanayi olarak da idari binanı hizmeti vereceğiz. Biz burada ihtiyaçlarımızı el birliğiyle çözüyoruz. Bu işte katkısı olan kamu kurumlarımıza, Büyükşehir Belediyemize, İnegöl Belediyemize, Ticaret Sanayi Odamıza, heyetimize, yönetim kurulumuza, sanayicimize teşekkür ediyorum. Binamız, bölgemize ve İnegöl'ümüze hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin” dedi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Taşkesen, “Bugün organize sanayi bölgemizin güvenliğini sağlayacak yeni itfaiye istasyonumuzun temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanayi bölgelerinde yangın ve afetlere karşı hızlı, etkin ve yerinde bir mücadele yalnızca tesislerimizin değil çalışanlarımızın ve kent ekonomisinin korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Yeni istasyonumuz modern donanımı, güçlü araç kapasitesi ve deneyimle personeliyle birlikte bölgemizin müdahale kapasitesini daha da artıracak. Bu yatırım Bursa'mızın üreten gücünü daha güvenli ve dirençli altyapıyla destekleme açısından irademizin somut bir göstergesidir” dedi.



“İNEGÖL, İHRACAT ŞEHRİ HÜVİYETİNE BÜRÜNMÜŞTÜR”

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Ticaret sanayi odalarının en büyük görevlerinden birisi hizmet verdiği şehre organize sanayi ve sanayi alanlarını kazandırmaktır. Allah'a çok şükür bizler önceki dönemlerde de ta 1970'li yıllarından başlayan bu süreç bizden önceki ticaret ve sanayi odası başkanlarımızın meclis üyelerimizin ve yönetim kurulu üyeleriyle destekleriyle kararlarıyla İnegöl'ümüze 3 tane organize sanayi bölgesi kazandırdık. İnegöl organize sanayi bölgemiz, Yenice organize sanayi bölgemiz ve Mobilya İhtisas karma organize sanayi bölgemiz. Bu organize sanayi bölgelerinin şehrimize kazandırılması, İnegöl şehrini ticaret şehri, sanayi şehri, üretim şehri, ihracat şehri hüviyetine büründürmüştür. Allah'a çok şükür geldiğimiz noktada Türkiye'de önemli sanayi merkezlerinden birisi oldu. Türkiye'de ciddi ihracat gerçekleştiren, istihdam sağlayan bir şehir hüviyetine büründü. İçinde bulunduğumuz ikinci organize sanayi bölgemiz önemli bir organize sanayi bölgemiz. Her sektörün içerisinde yatırım yapmış olduğu büyük firmalarımızın istihdamını sağlandığı bir organize sanayi bölgesi. Biz de göreve geldiğimiz günden itibaren sekiz yıllık, Nedim beyle birlikte burayı yönetmeye çalışıyoruz, katkı sağlamaya çalışıyoruz. modernleştirmeye çalışıyoruz, altyapısından üst yapısına kadar. Bugün de Allah'a çok şükür itfaiye ve acil müdahale ve hizmet binasının temel atma töreninde bir aradayız. Ben bugüne kadar organize sanayi bölgelerimizin oluşmasında, büyümesinde ve gelişmesinde katkı sağlayan tüm mülki amirlerimize, yerel yöneticilerimize ve ticaret sanayisi odasında görev alan tüm büyüklerime teşekkür etmek istiyorum. Tabii Yenice önemli bizim için, Yenice organize sanayi bölgesi büyümesi ve planlaması çok doğru yapılması gereken bir organize sanayi” dedi.



“İNEGÖL TİCARETTE, ÜRETİMDE İHRACATTA HER ŞEYDE ÇOK CİDDİ MESAFELER KAYDEDİYOR”

Belediye Başkanı Alper Taban, “Öncelikle bu güzel hizmetin kazandırılmasında emeği olan başta Yenice Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız ve yönetimine, onun müteşebbislerine, Ticaret odamıza her birine yürekten teşekkür ediyorum. İnegöl ticarette, üretimde ihracatta her şeyde çok ciddi mesafeler kaydediyor. İller arasında, büyük şehirler arasında çok önem kazanan bir noktada. Ama tabii aynı zamanda hayırlarıyla da aynı şekilde en önde koştuğunu söyleyebiliriz. Okul yatırımları, sağlık ocakları, hayırseverlerimizin yapmış olduğu bu tür işte 112'dir, itfaiye noktalarıdır gibi pek çok noktada destek ve katkıları var, kreşler yapılıyor gibi. Dolayısıyla biz hem iftihar ediyoruz İnegöl'deki girişimcilerimizle, müteşebbislerimizle. İşte burada görüyoruz, aramızda hem Yenice özelinde hem İnegöl özelinde hizmet veren çok değerli müteşebbislerimiz var, iş insanlarımız var. Biz bunlarla gurur duyuyoruz. Tabii Yenice özelinde şunu da söylemek istiyorum. Yenice gerçekten giderek çok daha değerli bir hale geliyor. Başta işte organize sanayi bölgesi, tarım alanları, işte buradaki tarımsal anlamda ortaya çıkan değerler, konut alanındaki yatırımlar, diğer yatırımlar. Burası kendi başına aslında büyük bir parça halinde ve inşallah çok daha güzel bir noktaya geleceğini ben düşünüyorum. Biz de İnegöl Belediyesi olarak şehrimizin tüm alanlarında belediyecilik anlamındaki hizmetleri tamamlamaya, orayı geliştirmeye dönük adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. İnşallah birlikte beraberlik çok kıymetli. Bu devam etsin. Devlet millet el ele devam etsin. Bu her zaman böyle oldu. Bugün de böyle hamdolsun. Bundan dolayı da şükrediyoruz. İşte Büyükşehir Belediyemiz adına da çok değerli Başkan Vekilimiz burada. Büyükşehir Belediyemizin de şehrimizde çok güçlü destek ve katkıları var. İnşallah hep birlikte geleceğe İnegöl'ü daha güzel bir şekilde hazır hale taşıyoruz, getiriyoruz. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı başta Kıymetli valimiz olmak üzere burada bulunan her bir bireye çok teşekkür ediyorum. Yatırımın kazasız belasız bir an önce tamamlanmasını diliyorum. Tabii bu şehire de emek veren, işte bu organizelerin kurulmasında emeği olan büyüklerimize, yöneticilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hayatta olmayanlara da rahmet diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Hayatta olanlara da sağlık, sıhhat diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hayırlı olsun inşallah” dedi.



“İNEGÖL HAYIRLARIYLA YARIŞAN BİR İLÇE”

Kaymakam Ayhan Akpay, “Bugün hakikaten güzel bir ortamda hayırlı bir iş için bir araya geldik. Temelini atacağımız 112 Acil Sağlık İstasyonumuz ve itfaiye binamız ve artı Yenice Organize Sanayi Bölgesi idari binasının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta geçen çok değerli Yenice Organize Sanayisi yönetim kurulu ve müteşebbis heyetinin başkanlığının iş insanlarımız hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Gerçekten İnegöl, biraz önce başkanımızın ifade ettiği gibi hayırlarıyla yarışan bir ilçe. Biz de göreve başladıktan sonra her geöen gün özümsüyoruz, görüyoruz. Ben hayırların inşallah artarak devam etmesini temenni ediyorum. Daha yapacak çok işimiz var. 112 Acil Sağlık İstasyonu ve itfaiye binası aynı zamanda çevre mahallelerimize de hizmet verecek. Oradaki çalışmalarda da acil müdahale anlamında ilçemize çok büyük katkı değer sunacak. Ve ayrıca organize sanayi bölgemiz içerisindeki iş insanlarımız, fabrikalarımıza da Allah vermesin herhangi bir acil durum olduğu zaman çok zamanında müdahale etmiş olacak. Bu yönüyle gerçekten kıymetli bir eser. Ben tekrar emeği geçen katkı sunan iş dünyamıza, Yenice Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımıza, müteşebbis heyeti başkanımıza, herkese teşekkür ediyorum. İnegöl'ümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ise, “Tabi burada iki şey de herhalde, hatta üç faktör var. Birisi müteşebbis heyet başkanı olarak buradayım. Gerçekten böyle güzel bir hizmeti başta almaktan ve bu işlere de emeğe geçmekten dolayı müteşebbis heyet adına teşekkür ediyorum. Orada kendime bir mutlu ve onurlu duyduğumu belirtmek istiyorum. Tabii ki burada 112 diyor. Yatırım izleme koordinasyon başkanlığından sorumlu olarak da 112’ninde burada yöneticisi, il müdürü olarak böyle bir tesisin, böyle bir acil sağlık merkezi olmasına büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bir de tabii YİKOP olarak burada bu organizasyonun müteşebbis heyeti üyesi olarak üyesi olmaktan da onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Öncelikle Yönetim kurulu başkanımızı, müteşebbis heyetimizi, üyelerini kutluyorum. Çok doğru ve çok güzel bir karar ve bu konuda yapılan hizmet gerçekten manidar. Önce can, sonra güvenlik derler. Şimdi canımızı korumak için acil müdahale, anında müdahale çok önemlidir. Bir dakikanın, bir saniyenin çok önemli olduğu can kurtarma, hayat kurtarma konusunda bir kere burada bulunan ambulansların acil müdahale merkezimizde olması biz insanlarımız için çok önemli bir imkan, önemli bir güvence. İkincisi de itfaiyelerimiz. Bakın mal canın yongasıdır derler. Mal canın yongasıdır. Eğer insan canını koruduktan sonra ikinci husus malını korumak ister. Bazen tekrar söylüyorum, güzelliğine güvenme, bir kılıç bir sivri yeter. Malına güvenme, bir kıvılcım yeter derler. Şimdi malına güvenmek de yeter ama yıllarca o emek emek yaptığı fabrikasını, yıllarca emek emek ördüğü o güzel işletmesini, milyonlarca dolarlık maddi değeri olan birçok emeği olan bir fabrikayı bir küçük ateşte koca fabrika yanar. Sadece fabrika değil, bütün yanındaki fabrikaları da tehlike sirayet eder. Bu nedenle bu itfaiye biriminin burada olması çok büyük bir mal güvencesi. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız, genel sekreterimiz burada, teşekkür ediyorum. Burada itfaiye biriminin olmasında kendisinin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın gösterdiği teveccühten dolayı genel sekreterimiz huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanımız vekilimize teşekkür ediyorum. Yine 112 de burada acil müdahale odası olarak olduğu için ben 112'de de sağlıktan sorumlu vali yardımcısıyım. Öylece hem sağlık müdürümüze hem de ekibine teşekkür ediyorum. Yani bugün burada Sayın kaymakamım, müteşebbis heyet başkanı olarak, aynı zamanda 112'den sorumlu vali yardımcısı olarak, aynı zamanda sağlıktan sorumlu vali yardımcısı olarak üç görevle bir arada bulunduğumdan dolayı da ayrıca bir onur duyuyorum. Ben bu vesileyle emeği geçen başta yönetim kurulu başkanımız Nedim İncebay'a, müteşebbis heyet üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve destek veren büyük katkı sunan büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine, yine destek veren kaymakamımıza ve ekibine, yine destek veren belediye başkanımıza ve ekibine ve herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah, kazasız belasız bir hizmet olur. Saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Duanın ardından protokol üyeleri butonlara basmasıyla Yenice Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye, Acil Müdahale ve İdari Binasının temeli atıldı.