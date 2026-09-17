

Merhum Hüseyin Uğurdağ’ın eşi Emine Uğurdağ’ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Emine Uğurdağ’ın, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile Muzaffer Uğurdağ ve Selim Uğurdağ’ın yengesi olduğu öğrenildi.

Merhume Emine Uğurdağ’ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Akşemsettin Camii’nden kaldırılacak. Cenaze, daha sonra Olukman Köyü’nde toprağa verilecek.

Merhume Emine Uğurdağ’a Allah’tan rahmet; başta Yavuz Uğurdağ olmak üzere Uğurdağ ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kaynak: HABER MERKEZİ