2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk haftasında, Türk Kızılay İnegöl Şubesi, "Kızılay İyilik Çantam" kampanyası çerçevesinde ihtiyaç sahibi çocuklara önemli bir destek sağladı. Kızılay İnegöl Şubesi Başkanı Alay Ergin'in yaptığı açıklamaya göre, kampanya kapsamında 100 çocuğa okul kıyafeti ve kırtasiye çekleri dağıtıldı. Alay Ergin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Türk Kızılay İnegöl Şubesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da düzenlediği “Kızılay İyilik Çantam” kampanyası bağlamında 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk haftasında, kampanyamızın sponsorluğunu üstlenen hayırsever bağışçımızın katkısı ile ihtiyaç sahibi 100 çocuğa kırtasiye çeki ve okul kıyafeti dağıtımı gerçekleştirdi. Her biri 1500 TL değerindeki okul kıyafeti desteği karşılanırken 1000 TL tutarındaki kırtasiye çekleri ile de ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlandı. Sosyal inceleme ve ihtiyaç tespiti ile belirlenerek okul kıyafet desteği ve hediye çeklerini alan aileler, çocuklarının eğitimine sağladığı katkılardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini iletti. İhtiyaç sahibi aileler ile hayırseverler arasındaki köprü olan Türk Kızılay İnegöl Şube Yönetim Kurulu yıl boyu devam edecek olan bu kampanyaya bağışta bulunan tüm destekçi, gönüllü ve hayırseverlerine teşekkürlerini iletti."