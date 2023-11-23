TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi İnegöl Temsilciliği 15. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Royal Otel’de gerçekleşen genel kurulda 14. Dönemde görev alan başkan ve yönetim kurulunun icraatları ve önerileri konuşulduktan sonra seçime gidildi. Yapılan seçim sonrasında oy birliğiyle Nedim Kerem Türkel başkanlığa seçildi. Seçim sonrası yapılan toplantıda ise yönetim kurulunda görevlendirmeler yapıldı. TMMOB Mimarlar Odası İnegöl Temsilciliği’nin yeni yönetim kurulu ve görevleri şu şekilde oluştu;

Başkan Nedim Kerem Türkel, Sekreter Ahmet Çakmak, Sayman Emre Parlar, Üye Gamze Torun Teksin, Üye Behzat Doğan.

Seher Yaşa