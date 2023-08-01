Bursa'nın İnegöl ilçesinde OSB'de faaliyet gösteren Orçam Mobilya fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede 8 fabrikaya birden yayıldı. Alevlerin ve yoğun dumanın etkili olduğu bölgeye kısa sürede çok sayıda İtfaiye ekibi ve ambulanslar sevk edildi. Yangın felaketinin büyüklüğü nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi; çevre il ve ilçelerden, itfaiye ve yangın söndürme araçları bölgeye sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canpolat, yangın bölgesinbdeki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada" Bursa Orman Bölge Müdürlüğü,İl Jandarma Komutanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 50'ye yakın araç ve 100'e yakın personelle yangına müdahale ettiklerini söyledi. Vali Cnapolat ayrıca AFAD Başkanlığı ile görüşme yapılarak çevre illerden file köpük talebinde bulunduklarını açıkladı.

Bu arada yangının hala etkili olduğu bölgede, çevre fabrikaları tamamen tahliye edilirken oluşan yoğun duman yaklaşık 40 km öteden dahi görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, şuana kadar 1'i ağır 4 kişi yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yangınzedelerden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Yangından zarar gören firmalar ise şunlar;

ARTİ METAL,

EKMEKCİ KUTU SANAYİ,

MİRZA ORMAN ÜRÜNLERİ,

T.SİSE VE CAM FABRİKALARI,

ORCAM

METRO GRUP İNŞAAT,

EKSO Mobilya,

BİRAN İPLİK ,

ELİTE MATTESS COMPANY

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