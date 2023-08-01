FETÖ’den 7 yıldır aranan 1’inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, sahte kimlik ve pasaportla yurt dışına kaçarken Ankara’da yakalandı. Eser’in, kendisini yakalayan ekiplere, “Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz” dediği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıldır aranan görevinden ihraç 1’inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser’in yerini tespit etti. Kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştiren, günlük hayatında gizlilik kurallarına dikkat eden Eser, polisin takibi sonucu yakalandı.

Eser’in üzerinde sahte kimlik ve pasaport, yüklü miktarda döviz, FETÖ simgesi olarak bilinen 1 dolar, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayarı, powerbank, şarj aleti, ilk yardım malzemesi ele geçirildi. Kaçmayı düşünen şüpheli, kendisini yakalayan ekiplere, “Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz” ifadelerini kullandı. Şüphelinin, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorgusu sürüyor.