İnegöl’ün parlayan yıldızı, turizmin ve şifanın merkezi olan Oylat Kaplıcalarında, ülkenin dört bir yanından gelen misafirler için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Oylat Kaplıcaları İşletmeleri AŞ'nin organizasyonuyla, İnegöl Belediyesi Türk Müziği Korosu, bu misafirlerle keyifli bir buluşma gerçekleştirdi.

OYLAT’TA TÜRK SANAT MÜZİĞİ RESİTALİ

Oylat Kaplıcaları meydanında, Çağlayan Otel önünde kurulan sahnede açık havada Türk Sanat Müziği ziyafeti sunuldu. Şef Diler Yalaza'nın yönetimindeki koro, farklı şehirlerden Oylat’a gelen misafirlere unutulmaz bir Türk Sanat Müziği resitali sundu. Konsere Oylat Kaplıcaları’nın misafirlerinin yanı sıra İnegöl ve Bursa’dan da birçok izleyici katıldı. Etkinlikte Bursa Zeki Müren Kültür ve Sanat Derneği Yönetimi ile koro üyeleri de dinleyici olarak yer aldı ve İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnegöl Belediyesi Türk Müziği Korosu’nu desteklemek için etkinlikte bulundu.

Koro ve solo performanslarla Türk Sanat Müziği’nin en değerli şarkılarının yer aldığı Oylat gecesi, hem misafirler hem de Oylat sakinleri için unutulmaz bir deneyim sundu. Konserin sonunda sahneye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, şehir dışından gelen misafirlere hoş geldiniz dileklerini ileterek koroyu mükemmel performansları için tebrik etti. Gecenin finalinde Başkan Yardımcısı Dündar, İnegöllü TRT sanatçısı Rüstem Avcı, Bursa Zeki Müren Kültür ve Sanat Derneği üyeleri ile koro, son şarkıyı birlikte söyleyerek etkinliği sonlandırdı.