Bursa’da ve İnegöl’de sanayi kuruluşları devlet teşvikleriyle daha ekonomik hale gelen GES yatırımlarına hız verdi.

Artan enerji fiyatlarını minimize etmek isteyen sanayici, fabrikalarına çatı üstü ya da arazi tipi güneş enerjisi sistemleri kurulumuna yöneldi. Yılın ilk yarısında GES projelerine 1 milyar 700 milyon lira tutarında yatırım teşviki alan Bursa’da, 142 firma 105 MW enerjiyi güneşten karşılayacak. İnegöl’de onlarca firma GES projelerine başvuruda bulunarak milyonlarca lira destek aldı.

İşletmelerinde yenilenebilir enerji kullanımına başlayan sanayici, iklim krizine yol açan fosil yakıtlardan uzaklaşarak temiz enerji kullanımını hayata geçirecek.