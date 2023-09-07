Hatay'da bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle annesini 5'inci kattan aşağıya atmaya çalıştı.

Olay, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir binanın 5. katında meydana geldi. Binanın en üst katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen şahıs, henüz bilinmeyen nedenle annesini balkondan atmaya çalıştı. Anne ise oğluna korkuluklardan tutunarak karşı koymaya çalıştı. O anlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu şahıs ikna edildi ve süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Anneyse, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.