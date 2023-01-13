İnegöl Tapu Müdürlüğünde 2022 yılında 57 bin 756 işlem gerçekleştirildi. Bu işlem sayısı ile Türkiye çapında 41. Bursa’da 3. sırada yer aldı.

Kaymakam Eren Arslan İnegöl Tapu Müdürlüğünün 2022 yılında yaptığı işlem miktarını açıkladı.

Arslan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“2022 yılında Tapu Müdürlüğümüz tarafından 57.756 işlem gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sayısı ile Türkiye çapında 41. Bursa’da 3. sırada yer almıştır. Mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”

Tapu Müdürlüğünde 2022 yılında 14 bin 151 satış, 4 bin 796 ipotek, 2 bin 48 intikal, 361 kat irtifakı, 295 kat mülkiyeti, 429 düzeltme ve 35 bin 676 diğer işlemler gerçekleştirildi.