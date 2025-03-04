Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşlara daha uygun fiyatlı alternatifler sunarak 250 gramlık Ramazan pidesini 15 TL’den, normal ekmeği ise 10 TL’den satışa sundu.

İnegöl’deki fırınlarda Ramazan pideleri 250 gram sade pide 20 TL, 500 gram sade pide 40 TL, 250 gram yumurtalı pide 25 TL, 500 gram yumurtalı pide 50 TL gibi değişen fiyatlarla satılırken normal ekmek 15 TL’den satılıyor.



Ayrıca Tarım Kredi Marketleri, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenler için 515 TL değerinde Ramazan kolisi satışına başladı.

Kolinin içerisinde Ayçiçek yağı, nohut, kırmızı mercimek, pilavlık pirinç ve pilavlık bulgur gibi temel gıda ürünleri yer alıyor.



Bunun yanı sıra, sadece Tarım Kredi Marketlerinde geçerli olan KOOPKART ile hayırseverler 500 TL, 1000 TL ve 1500 TL limitli kartlar satın alarak ihtiyaç sahiplerine yardım edebiliyor.