Bu ziyaret, iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve İnegöl'ün sanayi ve ticaret alanındaki gelişmeleri destekleme hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, şehrin ticari potansiyelini artırma ve yerel işletmelere destek sağlama yollarının ele alındığı bu tür temaslarda önemli konular masaya yatırıldı.
Ziyaret sırasında şube müdürü, bankanın İnegöl'deki ticaret ve sanayi sektörlerine yönelik sunduğu finansal hizmetler ve kredi imkanları hakkında bilgi verdi. Bu görüşme, her iki tarafın da yakın iş birliği içinde çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı bir platform oldu.
Kaynak: BÜLTEN