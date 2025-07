İnegöl Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Alperen Abdülhamit İşçi, yangınlar başladığı ilk andan itibaren sahada aktif rol aldıklarını belirtti. Kamu görevlileri ve vatandaşlarla iş birliği içinde erzak desteği sağladıklarını ve soğutma çalışmalarına katılarak yangınla mücadele eden ekiplerin yükünü hafifletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yangınların doğaya ve insanlara verdiği zarar kadar, yangınlar sırasında hayatını kaybeden itfaiye erlerine de değinen Alperen Abdülhamit İşçi, şehit olan itfaiyecilere rahmet dileyerek, ailelerine ve milletimize sabır temennisinde bulundu. Onların vatan sevgisiyle dolu yiğitler olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

İnegöl Ülkü Ocakları olarak ülkenin her köşesinde ihtiyaç duyulan her an devlet ve milletin yanında olmaya hazır olduklarını vurgulayan İşçi, ülkücü neslin sadece fikirleriyle değil, aynı zamanda sahadaki mücadeleleriyle de örnek teşkil ettiğini söyledi. Türk milletinin bu zorlu süreci de birlik ve beraberlikle aşacağına inanç belirtti ve birliğin, dirliğin devamını diledi.