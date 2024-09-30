Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi, Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından halk sağlığı için gerçekleştirdiği çalışmaları artırdı. Çalışmalar kapsamında Nisan-Ekim ayları arasında 8 bin 554 kişi sağlık hizmetinden yararlandı.İSTANBUL (İGFA) - “Önce halk sağlığı” anlayışıyla çalışmalara hız kazandıran Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve başladığı günden beri binlerce vatandaş sağlık hizmetiyle buluştu. Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nde ücretsiz bir şekilde verilen sağlık hizmetinden, Nisan-Ekim ayları arasında toplam 8 bin 554 kişi faydalandı. Aile hekimi, fizik tedavi, kadın hastalıkları ve doğum, göğüs hastalıkları, diyetisyen, psikolojik danışmanlık gibi branşlarda hizmet veren uzman doktorlar, Bakırköylülerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Kaynak: igf