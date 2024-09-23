Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 24 Eylül 2024-23 Kasım 2024 tarihleri arasında İnegöl'de 09:00–18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi Çalı Kavak Sokak ve civarında 24 Eylül 2024-23 Kasım 2024 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."