Paylaşılan çağrılar arasında, belediyeye müdür olarak işe başlamak isteyen bir vatandaşın talebi, davlumbazını tamir ettirmek isteyen bir başka kişinin isteği ve sosyal medyada sürekli öldüğü iddia edilen “Çocuklar Duymasın” dizisindeki Çaycı Hüseyin karakterine yönelik mesajlar yer aldı.

Başkan Taban, bu çağrıları kısa mizah videoları ile birleştirerek sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sundu. Hem gülümseten hem de iletişimdeki samimiyeti ortaya koyan bu paylaşımlar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Başkan Taban, paylaşımında vatandaşların belediye ile olan iletişimlerini daha rahat hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, 153 Çözüm Merkezi’nin sadece sorunların çözümü için değil, aynı zamanda samimi ve sıcak bir bağ kurulmasını sağladığını ifade etti.

Bu tür paylaşımlar, hem İnegöl Belediyesi’nin vatandaş odaklı yaklaşımını gözler önüne serdi hem de sosyal medyada eğlenceli bir gündem yaratarak yüzlerde tebessüm bıraktı.