Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İnegöl’de bu hafta sonu 3 mahallede bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı kesinti yapılacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İnegöl’de bu hafta sonu 3 mahallede bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı kesinti yapılacak. Kesinti ne zaman olacak ve ne kadar sürecek? İşte detaylar… UEDAŞ’ın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İnegöl’de; Yeniceköy, Hocaköy ve Deydinler mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

İşte kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar;

Kaynak: BÜLTEN