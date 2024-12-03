

Olay sabah 09.00 sıralarında Huzur mahallesi 162. Sokakta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre anne Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne, iddiaya bebeğinin üzerine yattı.

Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin ölümünü tespit etti.

Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.