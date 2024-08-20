İnegöl’de 5 mahallede saat 08.00-13.30 saatleri arasında yapılacak olan su kesintisiyle ilgili BUSKİ İnegöl Müdürlüğünden açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İnegöl ; Fatih Mh. Sanayi Cd. Müt. çalışması kaynaklı yol geçişi yapılacağından 08.00-12.30 saatleri arası bölgede su kesintisi yapılacaktır. (Cumhuriyet Mh. Etkilenir)

İnegöl ; Osmaniye Mh. Şebboy Cd. Müt. çalışması kaynaklı şebeke hattına zarar verilmiştir. 11.00-13.30 saatleri arası bölgede su kesintisi olacaktır. (Süleymaniye ve Burhaniye Mh. ekilenir)

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT