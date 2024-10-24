Olay Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak'ta bulunan apartmanın merdiven boşluğundaki çay ocağında meydana geldi. Burhan Ö.(53) isimli vatandaş apartmanın merdiven boşluğundaki çay ocağında bulunan koltukta uyuya kaldı. Sabah aparman sakinleri kontrol etmek için yaklaştıkları adamın hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE