1 Kasım Genel Seçimlerinde 107 bin 959 kişinin tercihiyle 70,04 oy oranına kavuşan ve İnegöl´de tarihinin en yüksek oy oranını alan AK Partililerin coşkusu caddelere sığmadı. Binlerce AK Partili İlçe Merkezinin önünde toplanarak coşkulu anlar yaşadılar.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve yönetim kurulu üyeleri ile binlerce AK Partili vatandaş, AK Parti binası önünde kurulan stantta mini balkon konuşması yaptılar.