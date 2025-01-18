Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi üzerinde ikamet eden akrabalarını ziyaret eden Suriye uyruklu aile motosikletle evlerine döndükleri sırada yoldaki çukur nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucu motosiklet devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Murat avcı