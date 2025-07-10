Olay, öğle saatlerinde Akhisar mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tarlada başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İnegöl itfaiyesinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tarla alanında maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yetkililer, vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.