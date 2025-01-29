

Kaza saat 15.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Lider sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yiğit O.(17) yönetimindeki 16 BKU 829 plakalı motosiklet, annesinin yanında sokak kenarında yürüyen 2 yaşındaki Eymen U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Anne Semanur U.(32) yerde yatan oğlunu kucağına alıp kaza yerindeki sağlık ocağına koşarak gitti.

Yaralıya ilk müdahalesi sağlık ocağında görevli doktor ve hemşireler yaptı. Motosiklet sürücüsü ise kadının bebek arabasındaki diğer çocuğunu alıp sağlık ocağına getirdi. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ve annenin çocuğunu kucağında sağlık ocağına götürdüğü anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.