Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay saat 22.30 sıralarında Yeniceköy mahallesi merkezinde meydana geldi. Mustafa K.(39) Ve Süleyman Ç.(56) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Musta K.(39) elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç.(56)'yi defalarca yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladılar. Şahıs, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: şerife öz