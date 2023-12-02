Cuma mahallesinde bir apartmanda meydana gelen olayda kapının önünden ayakkabı çalan 2 genç şüpheli, kameraya yakalandı.

Olay Cuma mahallesi Atatürk bulvarı üzerindeki apartmanın 5. Katında meydana geldi. Saat 18.30 sıralarında apartmana giren iki genç, son kata kadar çıktılar. Kapının önündeki yeni olan marka ayakkabıları bir hamleyle alan genç, aldığı ayakkabıları diğer arkadaşına verdi. Ayakkabı dolabının kapağını açan genç, kapak gıcırdayınca heyecan yapıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HABER MERKEZİ