Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili haberler merak konusu iken gazeteci Zafer Şahin’den herkesin dikkatini çekecek açıklama geldi.

Zafer Şahin’in açıklamalarında kullandığı ifadeler şu şekilde:

Ara zam olarak Temmuz ayında asgari net ücreti 8. 506 TL’den 11.402 TL’ye çıkarılmıştı. Hedeflenen enflasyon çerçevesinde asgari ücretin artmasını düşünen kesimler vardı.

2024 senesinin sonunda hedeflenen enflasyon 36 olması durumunda asgari ücrette tek seferlik bir atış olacak. Yapılacak zam oranı ise yüzde 36 ile 55-60 arasında olacağı tahminler yapılmaktadır.

Yüzde 36 oranında zam yapılması halinde yeni asgari ücret 15.600 TL, %55 zam yapılırsa 17.763 TL olması beklenmektedir.

Asgari ücretler nasıl belirleniyor?

Asgari ücret 15 kişinin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, komisyonu toplantıya çağırdıktan sonra teamül üzerine tam 4 kere toplantı yapılıyor.

En az 10 üyenin katılım gerçekleştirdiği toplantıda oy çokluğu ile yeni asgari ücret kabul ediliyor.