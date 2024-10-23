İnegöl’de geçtiğimiz aylarda Ülkü Ocakları tarafından asılan ve Selahattin Demirtaş’ı hedef alan pankart nedeniyle MHP ve CHP İlçe yöneticileri arasında başlayan sosyal medya savaşları aylar sonra yeni bir boyuta taşındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin PKK Terör Örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili ezber bozan açıklamalarının ardından İnegöl’de asılan o pankart yeniden gündeme geldi.

CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram’ı hedef alarak, “Sürekli bizi sosyal medyadan saldıranlar birazcık utanırlar mı acaba?” diye sordu. MHP’nin Selehattin Demirtaş’ı cezalandırıp, Abdullah Öcalan’ı mükafatlandırma peşinde olduklarını öne süren Şahin, “ Çok değil geçtiğimiz Temmuz ayında bu afişleri astıran, Ülkü ocaklarına, MHP ilçe başkanına soruyorum, bugün genel başkanınızın açıklamasının ardından düşünceleriniz nedir? Meclis başkanının 'anayasamızın ilk 4 maddesinin değişebilir', açıklamasının ardından Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması tesadüf değildir herhalde bir yerlerden emir almışlar ve o emri yerine getirdiklerini düşünüyorum ayrıca Selahattin Demirtaş'ı cezalandırıp Abdullah Öcalan'ı mükafatlandırmanın peşinde olduklarının apaçık bir göstergesidir. Bunun daha önce Abdullah Öcalan'ın cezaevinde okutulan mektupları ve yerel seçimlerde önce 'Ak Parti'yi destekleyin' açıklamalarını düşünürsek kimlerin terör örgütü ile el ele, kol kola iç içe olduğunu da gayet açık bir şekilde göreceğiz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde yalan yanlış sahte video yayınlayanlar bunlara inanıp bize sürekli sosyal medyada saldıranlar birazcık utanırlar mı acaba?” dedi.